高效率時代想讓面試官一眼相上你，成功上位，必須創造機會。根據1111人力銀行調查，面試官平均只花32分鐘就決定是否錄取求職者。網友米蟲茱蒂Judy到Johnson&Johnson嬌生楊森外商藥廠，面試儲備幹部過程，談自己拼過「7關」的結論是，要能反射性的「對談如流」。

Judy指出，這7關，分置多天，2、3關是同日，第4關1天，5到7關也是同日。首關是電話面試，半個小時聊經驗及未來規劃，大多延伸履歷內容問答。第2關團體面試，每組由1位HR面試，過程包括自我介紹、團體討論議題、報告分享結論。Judy建議「多多表達自己的想法，但也別忘了傾聽別人的意見」。第3關問題不離實習、為什麼想應徵、個人優勢等，注意會有1題使用英文問答。

第3關算是初階版，第4關進階由不同面試官深入QA：找每個工作與實習的原因與目的、當中學到什麼、優秀的業務應該具備什麼條件，那你具備哪些條件呢？許多問題都從回答中反提問，可不要情急亂回答。

隨關卡愈闖愈高，問題面向從「現況」延伸到「未來」，第5關已經是關於未來5年的職涯規劃、如果我們請你來上班，你會有什麼規劃這類問題。到（6關）你有投其它藥廠嗎？那你會選擇JJ嗎？終於，第7關，總經理親自面試，這過程像聊天不太有壓力。勇過7關的Judy自己也總結出一重點，「當你看到以上題目時，腦中就應該要能反射出解答。」並鼓勵大家最好在家先預習應答。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職找工作雖不是參加益智節目按鈴搶答，不求秒回，但也不能放空、思索太久。不想面試被KO（Knock out），就要冷靜回應面試中的QA，然前提是須有準備INPUT（輸入），才能求表現OUTPUT（輸出）。善用「面試經驗暨工作甘苦談」，幫助你獲得更多資訊，提前練習，做好準備，從容應對各項挑戰。

(中時新聞網)