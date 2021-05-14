Booker wins the game at the FT line on a controversial call 😨 pic.twitter.com/GYAotqgoGF — Bleacher Report (@BleacherReport) May 14, 2021

身為詹姆斯的「香蕉船兄弟」之一，太陽後衛保羅當然要拚了！14日靠著保羅攻下全隊最高26分，以及戴文布克最後2.4秒兩罰俱中，太陽驚險以118比117氣走拓荒者，除了斬斷拓荒者5連勝，也讓拓荒者想要提前搶到季後賽門票美夢破滅，湖人仍有機會不用打附加賽。

打完上半場，拓荒者僅以53比52小幅領先，卻在第3節遭到太陽替補前鋒克雷格狙擊，個人連拿10分，幫助太陽一度超前拓荒者10分，儘管拓荒者持續想要縮小落後差距，但到末節，太陽靠著小將派恩接連投進三分球，持續保有領先。

不過利拉德逐漸火力加溫，幫助拓荒者慢慢追近，甚至靠著柯文頓最後3分59秒三分球追平，柯文頓最後1分13秒兩罰俱中，更幫拓荒者兩分超前，太陽也靠薩瑞奇4罰中1追近，拓荒者馬上又靠利拉德切入取分，擴大領先到3分。

太陽接著布瑞吉斯兩罰俱中，追成116比117，儘管利拉德三分出手沒進，戴文布克卻在最後5.6秒兩次運球失誤，迫使太陽只能趕緊犯規，但柯文頓兩罰落空，布克最後2.4秒製造對方犯規，兩罰俱中將功贖罪，已無暫停的拓荒者，只能由麥科倫三分匆忙出手沒進收場。

目前西區第5到第7仍呈現隨時可能變動亂局，獨行俠41勝29敗暫居西區第5，拓荒者41勝30敗緊追，湖人則是40勝30敗，還是無法確定哪隊可能落到西區第7，也就是必須打附加賽地步，無論如何這3隊接下來的例行賽都有輸不得的壓力。

(中時 )