台東市某公托臨時喊停，家長4月23日上街陳情，14日致電台東縣府社會處竟一問三不知。資料照片。（蔡旻妤攝）

台東市區某公共托育中心家長，日前得知因場地不續租，7月底將中斷托育，使他們在生計與育兒間陷入兩難，寄信陳情遭公部門互踢皮球，更在4月23日上街抗議陳情；而當初社會處回應限期回覆，今已到期，焦急的家長14日再度致電承辦人卻一問三不知，家長痛批：說好15天回覆，怎麼就跳票了？

家長小寶媽（化名）感嘆表示，若能得到妥善處理，誰會選擇走上街頭抗議？她說，20多名家長放下工作、家庭，走上街頭陳情，就是希望雖然人數不多，仍能引起相關單位的重視；當初台東縣府社會處承諾限期15個工作天就給回覆，這兩周所有家長都急得像熱鍋上的螞蟻，但仍抱持耐心等待。

「終於盼到今天」小寶媽14日滿懷希望致電社會處兒婦科關心進度，先詢問新場地地點在哪、遷移時程與規劃，最重要的是所有嬰幼兒的續托保障，未料承辦人卻在電話中草草回覆新場地不確定、遷移時程不知道，詢問續托保障竟沉默回覆，只說「有在找了」、「會再寄會議資料給家長」。

小寶媽說，事實上所有家長從未收到任何資料與通知，她掛上電話後，托育中心的其餘20多名家長紛紛詢問「結果如何」，讓她有苦難言。其他家長則表示，將近2個月的奔波，不僅至台東縣府陳情、向議員陳情、甚至到中央陳情，說實在已心灰意冷，更有家長坦言，官員們只做「有利益的事」而不是「有意義的事」，如今只能不停禱告，期待佳音了。

據了解，台東縣內托育0至3歲嬰幼兒的公私立托育中心僅9間，共220個名額，不過縣內近3年出生人口數有4337人，等於百名嬰兒只有5名能進入托育中心，且僅1名進入公立機構。因此，不少無後援的雙薪父母們一得知懷孕喜訊，就得趕緊登記入學，平均等待收托時間為8個月。

此外，台東市區這所托育中心2018年才風光開幕，不少家長經歷漫長等待，孩子才能擠進去，本以為能就此心安工作，沒想到，一紙公文說停就停，身為單親家長更無奈，在生計與育兒間陷入兩難。

(中時 )