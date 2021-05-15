北市聯醫和平院區日前爆出2名確診個案，60多歲的1男1女，赴急診就醫住院，數天後確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示今公布第2圈接觸者採檢結果，210名病人、陪病者、工作人員等，目前為止都沒有陽性的個案。另外，三總松山分院確診醫護，經疫調確定為參與進香團時染疫。

昨日張上淳表示，和平醫院的風險區為急診，及B6、B7病房這幾個單位。對於第1圈接觸者，前晚已採檢57名急診醫護、其他工作人員、同病室病人、看護等，初步發現都是陰性。

至於第2圈，則是針對B6、B7未密切接觸的其他醫護人員、工作人員、同病房的其他病人、陪病者進行採檢。今日張上淳表示， 210名病人、陪病者、工作人員目前為止都沒有陽性的個案。

另對於三總松山分院昨日確診的案1352，發言人莊人祥表示，不是院內感染，不是因為其他病患、醫護感染而確診，而是去參加進香活動，有其他的人員染疫而被感染。目前已要求門診醫護、工作人員進行接觸者採檢及居家隔離。

(中時 )