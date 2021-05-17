在科技公司上班的吳姓及陳姓男子辭職後，去年6月間由蔡姓男子陪同回公司搬私人物品，廖姓老闆要求簽保密協議及競業禁止契約，兩人回應要和律師商量後再決定，廖男竟怒拿出手槍，以槍托打傷蔡及吳；老闆娘洪女拿球棒恫嚇要給他們死。此外，余姓員工去年10月間辭職，廖男也將他毆打成傷。台中檢方依傷害罪起訴廖男夫妻等人。

起訴書指出，42歲廖男與35歲洪女是夫妻，洪女是某科技公司登記負責人、廖男是實際負責人。該公司員工吳男及陳男兩人提出辭呈後，在2020年6月1日晚間10時由蔡男陪同到公司搬私人物品。

廖男得知他們要到其他公司上班，要求兩人簽保密協議及競業禁止契約，蔡男及吳男回應要與律師商量後再決定，廖男竟從褲袋裡掏出手槍揮舞，還以槍托打蔡、吳兩人，導致蔡男臉部、頸部及手部挫傷；吳男背部擦傷、手部疼痛等傷害。

洪女也取出2支金屬甩棒，交給在場的劉男及1名不詳男子，她自己拿著球棒與2男圍住3人，洪女恫稱要讓他們死，經蔡男友人到場將他們帶出逃離。

此外，廖男的公司員工余男向曾姓人員提出辭呈，曾男在2020年10月1日晚間10時於該公司鶯歌的宿舍告知廖男夫妻，廖男竟出手毆打余男，導致余男身體、頭部外傷與腦震盪等傷害。

廖男供稱，2名辭職員工不願意簽保密協議及競業禁止契約，雙方發生拉扯，他才拿出手槍；洪女也坦承拿甩棍給在場男子等事。台中地檢署依恐嚇危害安全及傷害等罪起訴廖男夫妻及劉男等3人。

(中時 )