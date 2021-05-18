本土疫情大爆發，雙北市長昨共同宣布，雙北市公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧、公私立托嬰中心、居家托育等，18日起全面停課至28日，學生在家「停課不停學」改採遠距教學。教育部今下午則臨時宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日。某綠營側翼粉專聞訊卻崩潰喊：「民進黨你們去死死好了」。

衛福部長陳時中今表示，截至昨天傍晚為止，大專院校學生確診有16名、高中4名、國中6名、國小7名以及幼稚園4名，總共37名。而全國157所大學，到昨天已有155所大學停止實體課、改為遠距教學。雙北市長昨(17日)齊向教育部喊話，大學也應停課。教育部則臨時宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日。

臉書粉專「王立第二戰研所」留言。(圖/摘自「王立第二戰研所」)

臉書粉專「王立第二戰研所」留言。(圖/摘自「王立第二戰研所」)

值得注意的是，綠營側翼粉專「王立第二戰研所」17日下午12點許在臉書貼文痛罵雙北市長，痛批「雙北這決策有夠爛，學生在家上課，老師在學校遠端，光頻寬就爆掉，講這話的人有想過現實做不到嗎？柯文哲跟侯友宜，兩個人在這幾天，中央依照其權限調高防疫級數，剩下就是地方自治的範圍，他們兩個做了什麼？他們有沒有宣布，來個雙北普篩跟集中隔離？」。

粉專相關言論引起網友熱烈議論，並轉貼至PTT八卦版，值得注意的是，在教育部宣布停課後，該粉專在留言處卻又表示「民進黨你們好自為之，這幾年左傾過頭，把所有能做事的都踢出去，剩下只會宣傳的一群飯桶」。接著他還表示，「負負不會得正，民進黨你們去死死好了，官僚不敢負這麼大的責，其他民選市長也都不敢，然後你們也不敢，那選你們幹什麼？」。

好，很不爽，我這一篇是講給相信泛藍的人聽的，因為已經現實擺在眼前，要繼續把頭埋到沙堆中就去吧。 停課不停學？雙北這決策有夠爛，學生在家上課，老師在學校遠端，光頻寬就爆掉，講這話的人有想過現實做不到嗎？沒關係，我等下班前會不會修正，最好是願... 由王立第二戰研所發佈於 2021年5月16日 星期日

(中時新聞網)