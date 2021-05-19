桃園市八德區有3個消防分隊，今年2月重新調整轄區，因茄苳義消分隊長張國雄原本就注意茄冬弱勢團體，得知竹圍里1處少年之家，主動詢問「桃園私立少年之家」需求，贈送腳踏車、羽球拍、羽球，希望他們培養運動習慣，保持身體健康。

「桃園私立少年之家」成立於2001年，是全桃園唯一收容「飛行少年」的社會福利機構，努力將他們從危險邊緣拉回正軌，復原他們人生的期望，讓他們重拾歡笑與盼望。少年之家是一間充滿愛、溫暖和歡笑的家，他們不約而同一起在這裡重新尋回勇氣和自信。

今年2月八德區三個消防分隊重新調整轄區，張國雄得知竹園里內有「桃園私立少年之家」需求，由張國雄及茄苳義消分隊顧問團陳忠勇、林明煌、陳冠瑋，秉持著取之於社會，用之於社會的精神，悉捐「桃園私立少年之家」腳踏車及運動用品，希望能藉由這次的活動讓學生們感受到社會的溫暖，並在學業之餘能夠培養運動習慣，保持身體健康。

(中時 )