藝人蘿莉塔從《大學生了沒》出道，是各大綜藝節目邀約的對象，甜美外型加上直率性格，圈了無數粉絲力挺，近日隨著新冠肺炎疫情延燒，所有工作不是取消就是延後，不過她也透露到超商買食物時，卻被網友私訊提醒「要囤貨」，不禁感嘆：「人果然都是自私的」。
台灣新冠肺炎疫情延燒，日前雙北宣布三級警戒時，各大量販店出現一波「搶購囤貨潮」潮，對此，蘿莉塔表示到超商買一碗要吃的泡麵時，發現架上物資都很充足，呼籲所有人買適當的量即可，真的不需要過度恐慌，未料卻有網友私訊她不應該只買一碗泡麵，而是要趕緊囤貨才對，讓她無奈表示：「就像荀子說的，人性本惡，人果然都是自私的，只要想著自己就好」，更怒斥：「奸商跟黃牛票就是這樣養出來的」。
此外，蘿莉塔也透露疫情爆發後，所有工作不是取消就是延後，對於沒有固定薪水的演藝圈來說，等於要放兩個禮拜的無薪假，接著強調若持續沒有工作的話，已經不敢想像下個月該怎麼活了，更再三呼籲：「真心希望大家好好配合所有防疫措施，讓疫情趕快過去，讓三級真的能在兩個禮拜內解除吧」，更透露身為工作狂的她，真的好想念攝影棚。
對此，網友也紛紛回應：「沒有任何事物比健康更重要了」、「同感，做市場的沒出門就沒錢賺，希望大家加油，遵守防疫規定」，「大家要注意防護啊，台灣加油」。
★中時新聞網提醒您：
防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
(中時新聞網)
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