台灣疫情升溫，連續五天本土確診都破百例，中央指揮中心昨天（19日）宣布全國防疫警戒進入第三級，相當關注疫情的金曲歌王吳青峰，除了在IG限時動態分享網友宣導不要前往澎湖觀光的文章，對於旅遊景點仍有遊客不戴口罩，他則痛批：「請不要去製造別人困擾。」

吳青峰在IG限時動態分享澎湖網友的文章，只見對方表示縱使疫情升溫，仍有許多遊客前往觀光，即便民宿業者願意全額退費，希望可以打消對方前往出遊的念頭，但多數仍不聽勸執意前往，該名網友強調澎湖醫療資源比本島少，加上居民以老人家居多，若疫情在當地爆發絕非玩笑事，希望所有人凡事不要只顧自己。

吳青峰強調現在出門觀光，等於造成當地人困擾。（圖／imqingfeng IG）

吳青峰表示有許多朋友住在墾丁及台東，不斷抱怨疫情即便升溫，仍有許多遊客到當地觀光，此外還不戴口罩趴趴走，明顯成為防疫破口，讓他強調全國防疫警戒進入第三級，如今已經不是到旅遊景點觀光的時機，而是應該待在家裡做好防疫工作，也再三呼籲：「請不要去製造別人困擾」，替觀光景點當地居民抱不平。

此外也有不少藝人在臉書分享抗疫心情，像是于美人就呼籲大家要互相提醒戴好口罩，更撂下狠話：「對那些堅持不戴口罩，還要跟人家吵架的八公八婆，真的不要客氣」，小薰則是見到一名男子未戴口罩就出門，讓她氣憤表示：「為什麼、為什麼、為什麼不戴口罩」，接著直指：「破口就是來自你，你知道嗎？」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)