男星金剛（李信樵）和女友小嫻日前做健康檢查，結果金剛發現有肛門廔管，他原本因不會痛、沒有影響到生活品質，而想再觀察，沒想到金剛才剛說完就復發，於是金剛決定動刀處理，並在本月7日已完成手術，而小嫻昨（19日）在網上曬拼圖照時，被網友問起金剛的術後狀況，對此，小嫻也親民表示，金剛恢復狀況不錯，只是不能提重物，也不能做劇烈動作「例如拼拼圖」，幽默回應逗樂網友。

小嫻昨在網上分享在家抗疫日常，表示她從倉庫找出之前買的兩組拼圖，小嫻自嘲有選擇障礙，想請網友幫她選要拼哪一組，小嫻還幽默寫下：「現在看起來好像拼圖不是最困難的，最困難的是，要如何在拼的過程不要被貓吃掉拼圖」。

小嫻發文吸引養貓人士留言討論，還有網友相繼曬出拼圖照，同時，也有人留言關心金剛的術後狀況「應該很快（就）十足痊癒吧」，對此，小嫻也親民表示，金剛最近恢復得還不錯「傷口持續癒合中，只是還不能提重物，也不能做太劇烈的動作，例如拼拼圖」，小嫻的幽默回應逗樂網友。

由於金剛和小嫻日前都在墾丁享受慢生活，粉絲也好奇小倆口何時會再現身屏東，對此，小嫻則表示，她和金剛目前人在台北「目前不移動，哪裡都不會去，待在家裡防疫」，最後，小嫻仍不忘向粉絲喊話：「你們也要保護好自己喔」。

(中時新聞網)