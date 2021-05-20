東京奧運5請1棒球最終資格賽比賽地點將更換地點一事，負責此次組訓賽的中華職棒表示，聯盟已經收到世界棒壘球總會（WBSC）正式通知賽事地點將改到墨西哥，對於參賽與否，目前正與各球團討論研議中，不排除任何可能性。

台灣新冠肺炎疫情逐漸升溫，經中華民國棒球協會與台中市政府及中職等3方獲致共識，並在取得WBSC理解後決定取消承辦東京奧運5請1棒球最終資格賽，基於國家防疫優先原則，及維護國人安全與健康，體育署對此表示尊重，也感謝這段期間各單位對於本賽會的努力與支持，並希望全民持續為中華代表隊前進東京奧運加油。

中職則表示，在國內外疫情嚴峻當下，聯盟必須考量教練、選手以及工作人員的安全與健康，將會尊重球團、球員的意願，所有可能性都不排除。

中職會長蔡其昌也已指示一切以球員健康安全為第一考量，因此目前與球團都還在審慎評估與討論中，因此對於是否組隊參賽，中職表示，「預計需要幾天討論時間才會有明確結論，屆時再向各位媒體說明。」

(中時 )