高雄夏天日正當中熱浪難耐，許多機車騎士為躲豔陽不惜停在路邊或路中陰影處，高雄王姓男子騎車以此方式停等紅燈擋路，後方蔡姓騎士遭擋怒嗆「怕曬太陽就不要騎車」，王男回罵三字經，挨告公然侮辱，還辯稱只是口頭禪，但高雄地檢署仍將王男起訴。

起訴指出，今年2月25日下午3時許，王男騎機車行經鳳山區光復路、青年路口時，為了躲避烈日，直接將機車停在路中間陰影處，距離機車停等區還有一段距離。

後方機車騎士蔡男疑似不滿王男為了躲陽光、直接把車停在路中央擋路，狂按喇叭示意要王男往前或讓開，但王男不為所動，蔡男便直接停在王男車旁大罵「怕曬太陽就不要騎車！」。王男不滿被嗆，直接回罵三字經，事後遭蔡男提告。

王男偵訊時承認有罵髒話，但他否認有公然侮辱的犯行。他辯稱，當時他在停等紅燈，蔡男逼近時不斷按喇叭，他被嚇到很生氣才罵髒話，但髒話是他的口頭禪，並不是針對蔡男。

不過王男飆罵蔡男過程，全遭蔡男行車記錄器錄下，檢方認定王男多次飆罵三字經、確實就是對著蔡男所罵，辯稱口頭禪等等全是臨訟卸責之詞，最後依公然侮辱罪將他起訴。

先前就有民眾躲在橋樑下的陰影停紅燈避暑，遭人用行車紀錄器拍下檢舉，被依《道路交通管理處罰條例》第55條1項4款處罰300元。警方也提醒，用路人若為了搶陰影區、肆意違停減速，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，造成車禍還可能背負刑民事責任。

(中時 )