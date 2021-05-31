台中市長盧秀燕31日向中央呼籲6月1日起不要再延長8小時，經濟部長王美花中午宣布台中市延長分區供水8小時等措施暫緩實施。（盧金足攝）

全台鬧水荒多時，終於下起多場及時雨，中央原訂6月1日起，台中市供5停2之外還要延長停水8小時，台中市長盧秀燕31日向中央呼籲6月1日起不要再延長8小時，經濟部長王美花聽到了，中午宣布全台水情已稍緩解，台中市延長分區供水8小時等措施暫緩實施。

梅雨鋒面過境，為中部地區帶來豐沛雨量，水庫集水區入流持續增加，德基水庫大約增加267萬噸的水量，盧秀燕表示，台中昨日下大雨，德基水庫水量有進帳，中部地區實施供五停二市民已經很辛苦，呼籲中央6月1日起不要再延長8小時。

很多店家本來每周限水兩天，限水時間乾脆停業，生意欠佳又缺水，為生計所苦，一般住戶也為限水，節水總動員，盧秀燕今天向中央高分貝呼籲奏效，獲中央善意回應。

旱災中央災害應變中心指揮官、經濟部長王美花指出，新竹、苗及台中地區水庫集水區累計平均降雨量均已達100毫米以上，原訂自6月1日起於新竹實施分區供水紅燈、及苗栗、台中、北彰化地區延長分區供水8小時等措施，均暫緩實施。

很多民眾看到今天繼續下大雨，希望鋒面不要太早離境，為台灣的水庫多多挹注水源，水情能見好轉。

(中時 )