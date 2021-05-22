原來「小皇帝」詹姆斯真的差一點就要穿上紐約尼克戰袍了！湖人記者麗莎湯普生22日在《ESPN》記者溫霍斯特的播客節目中爆料，詹皇在2018年夏天跟湖人簽約之前，確實認真考慮過加盟尼克，卻因老婆薩凡娜堅持想留洛杉磯才打消念頭。

「我們聽說當時詹姆斯想去紐約，我有很可靠的消息來源，詹皇當時認真考慮要來紐約打球，」麗莎湯普生表示，「但他的妻子薩凡娜想去洛杉磯，因為她想讓自己小孩在洛杉磯上學。」看來比起自己，詹皇更尊重老婆大人的意見或想法。

其實當年在詹姆斯做出決定前夕，薩凡娜就被八卦媒體拍到前往洛杉磯不少學校參觀，就是想替小孩找到最好的就讀環境，當時她也相當滿意自己在洛杉磯替小孩做的選擇，當然不希望詹皇突然改變心意前往紐約打球，才會努力勸住詹皇。

只是除了考慮到小孩的就學環境，詹姆斯選擇洛杉磯的另一主因，還是好萊塢的娛樂背景，畢竟隨後詹姆斯也在洛杉磯完成電影「怪物奇兵2」的拍攝工作，更沒影響到他在湖人打球時間，所以詹皇最後選擇湖人而非尼克，也就更有道理了！

(中時 )