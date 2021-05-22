本土疫情升溫，目前全台已經升級為三級警戒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，連續7天、每天平均新增100例以上，才會升級為四級，也才會封城。前民進黨立委沈富雄則預測，疫情在下個禮拜就會下來了。

沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，萬華阿公店之亂，是跟諾富特飯店、還是跟「獅子王」有關？陳時中說跟DNA序列有關，但是他不接受。目前為止，若把萬華阿公店比喻為一個汽油桶，是獅子會長去過而點的火呢？還是獅子會長去了以後被燒到，並不知道，還有諾富特跟獅子會長、跟阿公店的關係，更沒有具體證據。

沈富雄認為，萬華阿公店若是一個汽油桶，爆了以後，去尋求快樂的人，其實並不是四處逃開，很多人就是板橋的人、或是中和的人，他們回家並不是壞事，大家卻都解釋成擴散。其實他們離開萬華以後，民間的防疫網仍是存在的。

沈富雄表示，現在國內連續5、6天的確診病例，已在二、三百例之間，有人說這是高原期、有人則說確診病例還會再上去、也有人說就是維持這個樣子。而根據陳時中的講法，如果兩個禮拜維持現在這個樣子，就要封城了，也就是第4級警戒。他覺得，大家可以想想這樣的做法是不是合理，現在大家所看到的高原期，如同是一個拋物線的峰頂，他預測，疫情在下個禮拜應會下來。

(中時新聞網)