中天綜合台36頻道節目《同學來了》明（24日）播出主題「要切就切！廢話那麼多？這些分手的爛理由有夠瞎！」，邀請小鐘、蘿莉塔、楊晨熙等分享自身超瞎分手經驗及對感情的觀點。節目中分手理由千奇百怪，還有奇特經歷也讓人刷新三觀。

「客家一哥」小鐘演藝之路穩定發展，感情之路卻崎嶇坎坷。他在節目中大方分享20幾年前因主持《超級新人王》而被憲哥挖掘，成為「咻比嘟華」成員，礙於公司的禁愛令，擔心當時的女友恐成累贅竟然狠心提分手：「這個機會我等了非常久，因為要以男偶像之姿出道沒辦法和妳走下去！」小鐘用這理由慘遭對方詛咒：「你長這個樣子卻說要當男偶像？你那個團體一輩子都紅不起來的！」事後他坦言對這段往事懊悔不已，也承認分手理由真的蠻瞎的，但他也不忘開玩笑：「還好有先分手，進演藝圈後才發現有很多很不錯的人！」話一說完立馬被在場來賓圍剿：「你真的是渣男！」

造成分手的理由百百種，現代人對感情的觀點更是大不同，談及「開放式感情」時，來賓討論熱烈，一旁的小鐘卻默默表示：「像這種事就不可能發生在我身上！體力不可能這樣，我老了！」誠實表達自己心有餘而力不足，他還分享一段悲傷故事，他雖然經常在各大綜藝節目搬出笑話逗樂大家，但某一段感情就在熱戀半年時，他無預警被分手，只因對方提出：「你講話都不好笑，跟你這種沒有幽默感的人相處，基本上就跟慢性自殺一樣！」理由讓他難解。

楊晨熙斷開八年感情拚副業，喊話未來男友：先背好電話！(圖/中天綜合台提供)

楊晨熙斷開長跑八年的感情後，目前專注在事業上，副業也經營有成，她透露過去某任男友為看紅極一時的鄉土劇《台灣阿誠》大結局而和她大吵一架，最終走向分手這一步，事後對方如同人間蒸發，直到多年後偶遇，對方才表示當初是因為手機掉入海中才無法聯絡，這誇張行徑眾人都替她抱屈，楊晨熙也因為這個超瞎的分手經驗自我喊話：「未來每一任男友最基本的就是要會背我的電話！」更多精彩的節目內容就在5月24日晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)