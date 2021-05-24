天使隊24日以6-5驚險扳倒分區老大運動家，由於戰況吃緊，原本「放假」1天的大谷翔平第7局被召喚出場代打，攻下重要的追平分，並且擔任右外野手直到比賽結束。這一場勝利也讓天使躲過運動家的橫掃，總教練麥登(Joe Maddon)表示他預先告知大谷可能要上場救急，畢竟他們輸掉了很多原本有機會贏下的比賽。

麥登說：「我希望讓大谷（左打）去對付右投手，但情況不允許，當時我們滿壘，如果他那球打點更高，就可以飛得更遠。」

大谷登場的時候是1出局滿壘，主場觀眾歡欣鼓舞，對上的是運動家左投古段恩(Reymin Guduan)。古段恩連續以偏高的球誘騙大谷出棒，大谷等到第4球出棒，打得不夠結實，但他的力量仍足以讓球飛到右外野，也就是距離三壘最遠的位置被接殺，讓天使跑回追平分，成為高飛犧牲打。

前一場和大谷4度交手的運動家投手巴西特(Chris Bassitt)說：「球迷只知道大谷很強，但是身為棒球內行人才能明白大谷的優秀已經超出一般人的理解。如果他能保持健康，他理當是MVP的熱門人選。他是那種看起來被你耍著玩，卻突然能打倒你的傢伙，好比他前一次的打擊。」

大谷打不到巴西特的球，前役連吞兩K，但最後兩個打數就在巴西特手中擊出二壘打、三壘打。大谷目前的全壘打(14)是美聯第一，長打數(28)是大聯盟第一，壘打數(104)是美聯第一。天使最後的致勝分仍是高飛犧牲打，由厄普頓(Justin Upton)在第8局所擊出。

(中時新聞網)