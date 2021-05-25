蘋果（Apple）繼先前宣布WWDC 2021將連續第二年以全線上方式舉行後，稍早前正式公佈了WWDC 2021的活動內容，以及各界關注的主題演講時間。按照蘋果往例，屆時包含iOS 15、iPadOS 15、tvOS 15、macOS 12、watchOS 8等作業系統的全新風貌與功能都將一一揭曉，果粉們可第一時間在線上同步直擊！

蘋果官網正式宣佈了WWDC 2021的的活動內容 ，包括 keynote 發表會與 Platforms State of the Union 時程，並就開發者如何得以了解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 與 watchOS 的未來，分享更多資訊。因本次活動以全線上方式舉行，所有開發者均免額外付費便可參與，WWDC21 將集結全球 Apple 開發者社群，並提供他們所仰賴的技術、工具與架構等相關見解。該大會將提供開發者彼此交流互動的機會，並可在線上直接與 Apple 工程師接觸，以獲得指導，打造出創新且具有平台差異化的各款 app 和遊戲。

【Apple Keynote 發表會】

Apple Keynote 發表會將在 6 月 8 日凌晨 1 點舉行。WWDC21 將透過發表今年稍晚會在所有 Apple 平台上推出的各項精彩更新項目來揭開序幕，也就是iOS、iPadOS、macOS、tvOS 與 watchOS 的最新版本內容。keynote 發表會演講將透過 apple.com、Apple Developer app、Apple TV app 及 YouTube 等自 Apple Park 直接串流直播，並將於串流直播結束後以隨選播放提供。

【Platforms State of the Union】

台灣時間 6 月 8 日凌晨 5 點舉行，屆時將會更深入介紹各種 Apple 平台上的全新工具、技術與發展，以協助 Apple 開發者製作更出色的 app。Platforms State of the Union 將透過 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站串流直播。

【Apple Design Awards】

台灣時間 6 月 11 日凌晨 5 點舉行。每年，Apple Design Awards 都會表彰 Apple 開發者的創意藝術才能，工藝與技術成就。 Apple Design Awards 將透過 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站串流直播。

【專家諮詢時間】

WWDC21 備有超過 200 場深入講座、一對一研究室，以及更多活動，將提供 Apple 工程師與設計師諮詢，使開發者得以了解最新的工具與技術，以協助他們製作新一代 app。Apple Developer Program 會員可申請與超過 1,000 名 Apple 專家進行一對一研究室諮詢，以請教最新 API 與最佳實務作法等相關問題，還可申請使用者介面與設計審查。Apple 工程師還將在整個星期的 Apple Developer Forums 上現身，以回答問題並參與技術討論。自 6 月 8 日起，每天都將發布講座影片，並將於 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站上提供。

【特別活動】

除了各講座及與 Apple 工程師和設計師進行的研究室諮詢，WWDC21 還將舉辦精心設計的各項特別活動，以表揚開發者並與凝聚社群向心力。不妨試試程式設計或設計挑戰活動、向演說嘉賓學習，以及體驗更多精彩活動。

【Pavilions】

Pavilions 是 WWDC21 的全新活動，提供開發者一種簡易的方式，以探索特定主體的相關講座、研究室與特別活動。與會者只須透過 Apple Developer app，即可自訂其 WWDC 體驗，並查看 SwiftUI、開發者工具、輔助使用及包容性等針對特定領域所組織的內容。

因此蘋果鼓勵開發者下載 Apple Developer app，其中更多的 WWDC21 資訊將於 6 月 7 日前分享。

除了上述活動之外，6 月 1 日Apple 將揭曉「Swift Student Challenge」的獲獎者（得獎者將可獲得 WWDC21 獨家外套和別針套裝）。這個比賽讓世界各地的學生開發者，也就是所有年齡層的學生都有機會透過創造自己的 Swift playground 來展示他們對程式設計的熱愛。

(科技)