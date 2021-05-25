劉嘉玲除了演藝事業成功，更是擁有商業頭腦，曾經營過手錶品牌、酒吧、餐廳、賣紅酒、服飾品牌、投資房地產，因此獲利不少，個身人身價更是超過10億。多年下來在演藝圈與商業圈累積了不少人脈，像是台灣首富郭台銘、阿里巴巴集團董事長馬雲、都是劉嘉玲的好友。

劉嘉玲與老公梁朝偉，有次參加一位朋友在東京的飯局，夫妻倆事前得知馬雲同席，因此牽線兩人的認識，在照片裡看到梁朝偉與馬雲穿著黑色上衣，餐桌上放著兩杯紅酒杯，用餐相當愉快、劉嘉玲更表示:「老公與馬雲，聊的相當愉快。」一見如故、互相欣賞。

梁朝偉認識馬雲，全靠賢妻劉嘉玲牽線。(圖/微博)

馬雲與梁朝偉互相交談，兩人相當愉快。(圖/微博 )

劉嘉玲創辦時尚女裝品牌ANIRAC，擔任品牌創意總監，2019年參加登上上海時裝周，當天晚上特別陳冠希與胡兵也到場打氣，她開心分享照片並留言：「感謝兩位大帥哥。」更坦言:「團隊花了半年心血籌備這次活動」，品牌名稱是將英文名「Carina 」倒轉過來改為「Anirac」寓意是展現新的自己。

影帝梁朝偉與劉嘉玲結婚13年，兩人過去參與過多部經典過品，在演藝影視圈哥各自擁有亮麗的成績與紀錄，夫妻倆在投資房地產、商業領域相當精準，兩人擁有許多資產、不動產，劉嘉玲曾經在節目曝光自家別墅，特別請義大利名師設計位於蘇州的豪宅。

(中時新聞網)