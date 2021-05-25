浪漫愛情電影《再說一次我願意》由蔡凡熙、郭書瑤再度合作大談姊弟戀，更邀來時尚KOL莫莉獻出電影處女秀，飾演郭書瑤的「最強閨蜜」，今（25日）該片首度曝光莫莉為戲剃髮後的超激短髮造型，帥炸網友，可見她的獨特風格與人氣。網友也恍然大悟，原來她為電影隱藏造型長達半年，出門旅遊、朋友聚會或是出席活動，都會戴上假髮，過著小心翼翼的假髮生活。

莫莉從綜藝節目《大學生了沒》出道，一舉成為各知名時尚品牌爭相邀約合作的KOL，甚至還成功登上國際中文版雜誌，此次是她第一次在大銀幕展現演技，尤其，電影《再說一次我願意》今年初就殺青，為不讓電影造型曝光，莫莉為此戴假髮戴了半年，網友好奇莫莉身為知名時尚KOL，經常得曝光在鏡頭前，如何瞞天過海騙過大眾的視線？莫莉透露，當初會決定隱藏短髮，是希望能創造驚喜給粉絲，「這半年出席活動或是拍攝，都要比以往提早2個小時，去黏貼髮片，活動結束後再花1小時左右把髮片拆除，也為此買了一頂真髮製作而成的假髮。」

莫莉在《再說一次我願意》飾演郭書瑤的「最強閨蜜」，總是為對方著想，疼愛郭書瑤的程度幾乎不亞於男主角，她看重此次機會：「秉持著要去試鏡，絕對要試上的決心。」因此親自準備道具參與試鏡，讓導演稅成鐸讚不絕口，稅成鐸坦言當初希望找來反差感極大的演員來詮釋該角，第一次見莫莉時，她準備好假髮、服裝，還帶著試戲片段需要的道具，強烈感受到對方想要突破的企圖心。

近期台灣疫情嚴峻，莫莉原預定5月底開始有一連串的代言，都視情況順延，她希望大家以「防疫第一」，所以也不會覺得可惜！認為：「只要撐過這一關和粉絲日後可以有更多互動。」她在這段期間，也在家進行自主健身訓練。

(中時 )