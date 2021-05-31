女星郭書瑤(瑤瑤)擁有曼妙好身材和甜美外型，卻從來沒有停止過充實自我內涵，儘管最近因為疫情工作減少，只能關在家中防疫，郭書瑤還是彈鋼琴和烏克麗，絲毫不得閒，她也曬出充實的防疫生活，日前上傳一段自彈自唱的影片，波濤洶湧的上圍讓粉絲陷入瘋狂。

IG限時動態的影片中能看到，郭書瑤一身居家，穿著白色細肩帶背心，用絲帶綁起低馬尾，用烏克麗麗自彈自唱最近大紅的抖音神曲〈熱愛105°C的你〉，甜甜的嗓音和養眼畫面讓網友看得目不轉睛，有人發現郭書瑤的美胸正好被烏克麗麗壓住，完全擋不住火辣身材。

許多網友表示才短短一分鐘的影片，卻讓人不斷重播，「連一把烏克麗麗，都比我幸福」、「有人在聽歌嗎」、「這影片到底多長啊，兩個小時了還沒播完」、「可惡，想當吉他」、「背心看起來好涼喔」、「這是「抖」音，你知道的」、「香香的，好想把瑤瑤娶回家喔」。

郭書瑤認真練舞，網友卻全都歪樓。（圖/翻攝自郭書瑤IG）

事實上，郭書瑤不僅會樂器，還一直有在學舞，時常分享練習成果，日前她換上黃色斜肩小可愛，搭配黑色長褲，在鏡頭前賣力揮灑汗水，「就算吊車尾，也要交功課」，她抱怨歌曲的拍子很難對，但仍跳得十分出色，胸前雄偉更是隨時都要從領口蹦出，引發網友熱議。

(中時新聞網)