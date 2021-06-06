民進黨立委吳思瑤在臉書PO文，「為台日友好，乾杯！」(圖/翻攝自吳思瑤臉書)

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗日前抵台，民進黨立委吳思瑤在臉書PO文嗨喊「為台日友好，乾杯！」不過同一時間，中央流行疫情指揮中心正宣布死亡人數創新高，讓國民黨台北市議員游淑慧忍不住批評，「真的蠻白目的，果然是一位無需要的立法委員」。

吳思瑤5日接近下午2時，在臉書PO出一堆日本啤酒高喊「為台日友好，乾杯！」而就在當天下午2時的指揮中心記者會宣布，新增37例死亡，創下單日新高；因此吳思瑤此舉也引來不少批評。

游淑慧在臉書直言，「叫我說妳什麼好呢！真的蠻白目的，果然是一位無需要的立法委員」。游淑慧指出，衛福部正在宣布死亡人數創新高，然而同一時間，大委員居然PO滿冰箱酒，還高呼乾杯，疫情的嚴重連蔡總統都知道事前大條，下午還特別公開談，「不知道當時吳委員喝醉了嗎？連您自己同黨同志，都覺得很丟臉吧。」

此外，前一天吳思瑤所在的北投選區，有一個四口之家，其中三位在家中過世，倖存的一位新冠確診，游淑慧對此怒批「去你的～乾杯！」並表示，無法給人民疫苗的執政黨，還喜滋滋求救他國、受贈於人，更為「同島一命」打上問號。

游淑慧批吳思瑤白目。（圖／摘自游淑慧臉書）

針對PO文引發爭議，吳思瑤今日透過臉書澄清，表示日本飲品是舊照而非昨日，也非在疫情嚴峻中還在歡欣鼓舞，她說，臉書上許多朋友紛紛貼出以日本旅遊、日本收藏的主題，感謝日本對台灣的捐贈，自己也出於這樣的心情，找舊照PO出。

「造成大家誤會與批評，特此說明並致歉」，吳思瑤表示，在不對的時刻放出不對的照片實在懊悔，並稱以後發文找照片會特別注意並標記日期。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)