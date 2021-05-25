58歲香港女星關之琳，擁有「香江第一美人」的封號，身材與臉蛋依舊保養得宜，依舊是擁有許多的粉絲朋友心中所愛慕的對象，年輕曾經與成龍、張國榮、李連杰有名男明星合作拍電影，進日關之琳更開啟個人抖音帳號，不到1天的時間，就已經吸引超過100粉絲關注，在昨24日更新個人抖音上傳15秒影片，影片當中更是曝光了她的巨型豪宅。

昨（24日）關之琳在抖音上傳一段短片，並她在短短15秒的影片中教大家如何做一名女強人。畫面當中，飾演出一位堅強的女性，一下哭一下輕鬆，完全難不倒她。然而大家卻將目光注意轉移到巨型豪宅，室內相當奢華，豪宅裡空間寬敞。關之琳近日敗「亞洲第一美」韓裔女星日前的Clara成績，拿下在榜首的紀錄。

關之琳曾在節目上透露，在豪宅裡看得很清楚的室外景物。(圖/Youtube)

根據港媒報導，位於香港半山區的豪宅要港幣1.5億元（約新台幣6億元），於2018年所購買，香港電視劇曾邀請風水大師李居明到豪宅拍攝曝光，豪宅更能俯瞰香港龍脈，目前這間豪宅市已經升值到6億台幣，李居明更坦言:「豪宅落地窗，十分不得了!」

風水大師李居明到豪宅拍攝曝光，豪宅更能俯瞰香港龍脈。(圖/Youtube)

關之琳在上傳第一支抖音影片，卻意外釣出曾與她傳過誹聞的男友劉德華，就在底下留言表示:「回頭便知……之琳妹終於來了，我坐等你的分享~」關之琳則回覆：「哇，華仔，什麼時候可以一起拍攝個視頻？」，也讓不少粉絲朋友期待，他們之間的互動。

(中時新聞網)