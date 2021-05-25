台灣民意基金會今(25日)公布最新民調，在政黨支持度的部分，民進黨支持度仍為第一，有23.2%，國民黨居次21.2%，與上月相比，民進黨支持者驟減10.1 個百分點，國民黨支持者增加1.2 個百分點，僅贏國民黨2個百分點。這份民調也在網路引起網友討論。

民調顯示，之前爆出的民進黨黑道入黨事件，5成8覺得民進黨黑道黨公職風波對黨形象有相當大的傷害，2成7不以為然；其中民進黨自己家有5成3認為對民進黨形象構成相當嚴重傷害。

各政黨中的支持度的部分，民進黨23.2％，國民黨21.2％，民眾黨8.5％，時代力量3％，台灣基進1.9％，其他政黨合計0.9％，37.9％沒特別支持哪一個政黨，3.5％不知道、拒答。

此事也在PTT上引起網友熱議，「這不就代表實際上更慘」、「贏了2%還是贏，難怪可以為所欲為」、「防疫破口+死不認錯+缺水缺電缺疫苗+網軍自導自演，才降這樣」、「2022地方選舉又要被制裁了，哈哈」、「搞成這樣才少10%哦」「你們不處理范雲，我一輩子不再投民進」、「蟑螂被抓包還信黨的？也是佩服」、「DPP跌到基本盤以下了」。

也有網友表示，「選舉時會回歸，含血含淚投」、「選舉時就回歸了，根本不怕」、「放心啦，選前再喊個抗中保台就全歸隊了」、「沒事，選前賣個芒果乾就會歸位了」、「沒事兒，台灣人健忘，下次選舉時就會忘記了」、「選舉的時候大家就忘了啊～台灣人唉」。

(中時新聞網)