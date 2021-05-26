全台疫情緊張，三級警戒延到6月14日，政府不斷呼籲大眾沒事別出門，若必要外出得戴口罩，而通靈大師江嘉葉就為讀者分析12生肖的6月運勢，提醒若健康運勢弱者，更要謹慎小心，否則容易有進出醫院的情形，或是有心血管、血壓方面的問題，也有運勢不錯者，有升遷機會，也有感情沒小心維護，遭人橫刀奪愛。

【鼠】幸運數字：10

屬鼠人在6月份，會感到許多事情沒有進展，無論是在感情或是工作上，好像什麼都停頓下來，走進了死胡同，無法更進一步的向前跨越，其實不要有這種想法，現在是你好好重新檢視自己，整理資源的時候，很快就能找到方向，重新出發。

【牛】幸運數字：8

屬牛人在6月份，會有想要與家人或是朋友，到處趴趴走，來個小旅遊透透氣，抒發一下自己的心情，但是這個月的健康運勢卻不是很理想，抵抗力較弱，一不小心，就容易染上傷風感冒，所以還是再忍一忍，不要到處亂跑。

【虎】幸運數字：6

屬虎人在6月份，容易遇到感情關卡，可要好好看緊自己心儀的對象，要用溫柔的態度與對方相處，多多去感受對方的情緒，細心的體諒對方，讓另一伴得到溫暖，才不會有程咬金半路殺出，來個橫刀奪愛，讓自己後悔莫及。

【兔】幸運數字：7

屬兔人在6月份，基本上身體狀況還不錯，只是會有缺乏運動量的情形，加上沒有好好控制飲食，容易有心血管、血壓方面的問題，有空可以多曬曬太陽，到外面走走，或是做一些簡單的運動，增加運動量，讓自己心肺功能，維持在最佳狀態。

【龍】幸運數字：11

屬龍人在6月份，人際關係上有相當好的發揮，非常得人緣，因此許多邀約應酬，接踵而來，相對的大魚大肉、小酌兩杯也就避免不了，因此可要好好保護自己的胃，別讓酒肉穿腸過，廁所跑不完，多注意飲食，太刺激的食物可千萬不要過量。

【蛇】幸運數字：4

屬蛇人在6月份，工作上能得到主管賞識，以及同事間的擁戴，同時也有升遷機會，當然也就會有重責大任落在自己的身上，雖然本身充滿信心，也有能力勝任，不過壓力還是挺大的，有空可以去泡泡溫泉，舒緩一下壓力。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)