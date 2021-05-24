星座專家唐綺陽於官方頻道分享5/24～5/30星座運勢，提醒大家5/30正式開始水逆，在此之前眾人應該可以明顯感受到停滯感，尤其在溝通方面會有很多誤會，或是平常說話流暢，這幾天卻覺得怎麼說都不順，水逆的能量可以讓我們多思考怎樣好好表達，例如文章多修改幾次再發出去，可以避免折返跑的情況。
水逆前的停滯感還會帶來交通不順、健忘的狀況，我們要多點耐心來面對。冥王星早就開始逆行，土星也開始逆行，土星逆行會跟天王星形成「土天四分」，將造成狀況連連，在5/23～6/16之間我們會非常有感覺，甚至會影響某些人的生涯規劃，有離職的念頭產生，或是公司倒閉都有可能，變數會一一出現，大家要準備接招。
火星和冥王星的對分相越來越靠近，會讓衝突變明顯，上位者要注意自己有沒有壓迫下屬，抗議者也要思考自己的目的，往往是為了尋求安全感而抗爭。5/29金星要合相水星，會讓我們對感情、價值、金錢有更多的溝通、理解，雙子、處女、金牛、天秤獲得大家的注意和討論。
重要星象：水星即將逆行，土天四分，火星進入18～22度，金水合相。
水星即將逆行，溝通容易產生誤會，宜多加思考如何表達，小心交通不順、折返跑等狀況連連，要多點耐心去因應。土、天四分，一、二月的紛擾再度出現，衝擊原有的認知，影響對於未來的規劃。火星進入18～22度，衝突感逐漸高張，許多問題一觸即發，思考安全感議題。金、水合相，對感情、金錢價值有進一步的溝通，雙子、處女、金牛、天秤等星座，受到注意與討論。
【工作注意：巨蟹、處女、魔羯、水瓶】
巨蟹：工作表現受到注意，有機會被看見
處女：事業運三級跳，信心大增
魔羯：別再埋頭苦幹，要多與人配合
水瓶：有長官型貴人，請保持穩健經營
【桃花注意：白羊、金牛、獅子、雙魚】
白羊：身段柔軟些，能讓人改觀
金牛：當心冷漠會影響桃花
獅子：別太挑剔，多注意身邊的桃花
雙魚：桃花運佳，感情能夠心想事成
【財運注意：雙子、天蠍】
雙子：理財有貴人，多參考對方建議
天蠍：要努力掌握主控權
【健康注意：天秤、射手】
天秤：要避免交通狀況而受傷
射手：健康狀況早有預感，該好好保養了
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。