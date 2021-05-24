星座專家唐綺陽於官方頻道分享5/24～5/30星座運勢，提醒大家5/30正式開始水逆，在此之前眾人應該可以明顯感受到停滯感，尤其在溝通方面會有很多誤會，或是平常說話流暢，這幾天卻覺得怎麼說都不順，水逆的能量可以讓我們多思考怎樣好好表達，例如文章多修改幾次再發出去，可以避免折返跑的情況。

水逆前的停滯感還會帶來交通不順、健忘的狀況，我們要多點耐心來面對。冥王星早就開始逆行，土星也開始逆行，土星逆行會跟天王星形成「土天四分」，將造成狀況連連，在5/23～6/16之間我們會非常有感覺，甚至會影響某些人的生涯規劃，有離職的念頭產生，或是公司倒閉都有可能，變數會一一出現，大家要準備接招。

火星和冥王星的對分相越來越靠近，會讓衝突變明顯，上位者要注意自己有沒有壓迫下屬，抗議者也要思考自己的目的，往往是為了尋求安全感而抗爭。5/29金星要合相水星，會讓我們對感情、價值、金錢有更多的溝通、理解，雙子、處女、金牛、天秤獲得大家的注意和討論。

重要星象：水星即將逆行，土天四分，火星進入18～22度，金水合相。

水星即將逆行，溝通容易產生誤會，宜多加思考如何表達，小心交通不順、折返跑等狀況連連，要多點耐心去因應。土、天四分，一、二月的紛擾再度出現，衝擊原有的認知，影響對於未來的規劃。火星進入18～22度，衝突感逐漸高張，許多問題一觸即發，思考安全感議題。金、水合相，對感情、金錢價值有進一步的溝通，雙子、處女、金牛、天秤等星座，受到注意與討論。

【工作注意：巨蟹、處女、魔羯、水瓶】

巨蟹：工作表現受到注意，有機會被看見

處女：事業運三級跳，信心大增

魔羯：別再埋頭苦幹，要多與人配合

水瓶：有長官型貴人，請保持穩健經營

【桃花注意：白羊、金牛、獅子、雙魚】

白羊：身段柔軟些，能讓人改觀

金牛：當心冷漠會影響桃花

獅子：別太挑剔，多注意身邊的桃花

雙魚：桃花運佳，感情能夠心想事成

【財運注意：雙子、天蠍】

雙子：理財有貴人，多參考對方建議

天蠍：要努力掌握主控權

【健康注意：天秤、射手】

天秤：要避免交通狀況而受傷

射手：健康狀況早有預感，該好好保養了

唐綺陽分享5/24～5/30星座運勢

(中時新聞網)