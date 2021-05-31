有些人特別擅長跟長輩相處，溝通起來完全沒有代溝，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，天秤座、金牛座、射手座、雙魚座的長輩緣特別好，他們很懂得如何討長輩歡心，所以在老一輩很吃得開，受到眾人的疼愛。

▍1.天秤座

天秤座其實很喜歡和長輩相處，他覺得可以從長輩的身上學到很多寶貴的經驗，而且天秤座很會哄長輩開心，像是誇他們看起來很年輕、完全看不出真實年齡之類的，讓長輩樂開懷，所以天秤座可說是非常有長輩緣、老人緣。

▍2.金牛座

金牛座雖然比較不會哄長輩，不會講好聽的話，但是他們從小到大都很尊敬長輩，只要長輩提出要求，在合理範圍內他們都會使命必達，不會故意耍叛逆、唱反調，因此也很受到長輩的疼愛。

▍3.射手座

射手座面對同輩的時候，態度往往有點冷淡，看起來好像不好相處，不過他們在長輩面前特別會撒嬌、裝可愛，面對長輩的時候他們完全沒有偶像包袱，會主動逗長輩開心，因此很受老一輩歡迎。

▍4.雙魚座

雙魚座的嘴巴很甜，辦事又很有效率，長輩一聲令下，他就會立刻行動，把所有代辦事項安排妥當，就是希望長輩能快樂、安心，長輩都有把這些付出看在眼裡，所以也特別疼愛他們。

(中時新聞網)