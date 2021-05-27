好萊塢明星布萊德彼特（Brad Pitt，小布）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2004年傳出戀情，2014年完婚，婚後兩年就爆出婚變，從螢幕佳偶成為怨侶，兩人的離婚官司雖然已經在2019年結束，但關於孩子的扶養權雙方都不肯讓步。外媒報導，裘莉日前才遞狀，因認為過程不公，要求撤換法官，但法官還沒更換就先做出判決，判定小布獲得共同扶養權，對一心求得單獨監護權的裘莉來說相當受挫，但知情人指她應該會再上訴。

小布和裘莉17年前合作《史密斯任務》傳出假戲真做，隔年小布就和珍妮佛安妮斯頓離婚並扶正裘莉，兩人之後生下2女1子，加上裘莉扶養的2子1女，共有6個小孩，離婚後孩子都跟裘莉生活，今年2月媒體報導，兩人所生的女兒夏羅（Shiloh）在社交網站名稱上已將父親的姓氏「Pitt」刪掉，小布得知後難免心情受創。

小布和裘莉為孩子的扶養權官司打了5年，且仍在進行中。（圖／達志影像）

外媒報導，裘莉和小布撕破臉後，始終不願放棄爭取孩子們的「完整扶養權」，還大打悲情牌，在法庭上強調自己能勝任好媽媽的角色，又自稱在職場上是為弱勢的單親母親，而此舉惹火了小布，便出招一一洽詢了幾乎全洛杉磯的律師，好讓裘莉依法無法再聘用這些律師，兩人關係也因此再度降到冰點。

外媒報導，由於目前審理案件的法官不願聽取未成年孩子的證詞，讓裘莉遞狀請求更換法官，但遞狀結果還沒出爐，法官就做出判決，判定小布獲得共同扶養權。《Page Six》指出，在判決書中法官做出許多詳細的規定，導致監護權的共識發生明顯的改變，法官更指因裘莉的證詞缺法可信度，因此調整了監護權順位。

知情人進一步透露，離婚後，小布只是希望能有多一點時間探望照顧孩子，但這想法明顯不讓裘莉認同，才使她盡其所能地阻止小布跟孩子見面，這次法官的判決是依照大量證人、治療師、專家、和曾與孩子們相處的關係人才做出決定，而裘莉方面雖未對此判決回應，外界都預料她勢必會再出招，奮力爭奪孩子的完整監護權。

(中時新聞網)