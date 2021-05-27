【旅奇傳媒/記者-張偉浩】北埔觀光產業因地理位置與觀光資源兼備快速興起，客家美食、客家擂茶、石柿餅、蕃薯餅、膨風茶等特色文化，都在旅客的傳播與行銷下快速發展，更在交通部觀光局將北埔編納入參山國家風景區的經營管理範圍內，以及行政院客家委員會所舉辦桐花祭的加持之下，各項節慶與活動，成功推銷了北埔成為著名的觀光景點，也形成北埔獨有的文化與特色。

獅山線假日增班添加便利性 台北巴士直達竹東延伸

北埔鄉魅力商圈發展促進會理事長彭美善則指出，多年前就有積極跟新竹縣政府爭取接駁巴士從台北直達北埔，但始終沒有下文，隨著高鐵的興建，全台旅客能夠快速到達新竹，可以銜接火車的內灣老街變得越來越興盛，而北埔則是越來越衰退。雖然目前有台灣好行—獅山線從新竹高鐵串聯竹東、北埔老街、峨眉、獅山，但是無論是平假日都是一個小時一班車，對於旅客來說風險太大，等待時間太久。如果是從竹東火車站出發，也必須從下公館分段轉乘。不超過20分鐘車程的距離，卻像是偏鄉一樣難以抵達，觀光要如何發展？

江百松也建議，目前有台北直達竹東火車站的巴士，未來是否能夠在假日的時候延伸到北埔、峨嵋等地區，除了便利觀光客前往旅遊之外，當地居民也同樣受惠。此外，隨著浪漫台三線的旅遊發展，無論是平日或是假日都有旅客沿著路線觀光，台灣好行也能以平日不減班，假日增班的方式，讓較為淡的平日，以及旺盛的假日都能服務旅客，讓整體運輸量能提升，也能解決旅客自行開車塞車、停車場不足的問題。

5寶作為伴手禮贈團客 品嚐北埔獨有鹹擂茶

北埔商圈內的店家以客家美食等飲食產業居多，最具代表的產業為5大項：「膨風茶」、「擂茶」、「柿餅」、「客家月光餅」、「客家米食」統稱北埔5寶。為了讓民眾更加容易了解北埔的飲食文化，北埔也特別將5寶裝袋，當作伴手禮送給預約的團體旅客，但目前也積極將5寶設計特色外包裝，提升美學與產品價值，讓旅客能夠感受到北埔的客家好客精神。

北埔一年之中也舉辦多樣節慶與活動，包括2月油笐火節、6月客家婚禮、7月膨風節、8月擂茶節、9～10月北埔客家文物大展嘉年華會，都成功推銷北埔文化，其中擂茶是北埔飲食文化最重要的部分，除了現在旅客常吃到的甜口味擂茶，莊碧芳也解釋，最早的擂茶其實是鹹口味的，就是將將茶葉、芝麻、花生仁以擂的方式擂成粉狀，再以開水沖泡成擂茶，倒入家常菜裡再加上些許米仔，攪拌均勻之後，便是一碗香噴噴的傳統客家鹹擂茶。現在為了客家文化的推廣，推出即沖即泡，像是杯麵一樣的客家鹹擂茶，讓旅客帶回去作為伴手禮。

◆認識北埔5寶

【膨風茶】

又稱為東方美人茶，需要的是一心二葉或是短小的茶菁，並且以受到小綠葉蟬所啃噬茶菁較佳。相傳百年前，英國茶商將此茶呈獻英國維多莉亞女王，女王飲後很喜愛，賜名東方美人茶。

【北埔擂茶】

1999年客家擂茶產業誕生在北埔小鎮，擂茶產業所掀起之旋風，成全台灣所有文化創意產業的典範，客家人的擂茶，茶味純、香氣濃。不僅能生津止渴，清涼解暑。

▲擂茶道具。 圖：北埔鄉魅力商圈發展促進會╱提供

【柿餅】

是一種以柿子削皮曬乾而成的客家點心，北埔鄉所產的柿餅聞名全省，同時也是當地居民賴以維生的行業。每年10月中旬至11月中下旬的柿子產季，一整排黃澄澄的柿子曬在客家庭院，也成為觀賞特色。

【客家米食】

客家人對得來不易的食物，格外非常珍惜，因此客家食材美味，易保存、容易與其他食材搭配的特色，則反映出客家人節儉的本質，所以富具傳統文化色彩而又美味的「客家米食」應衍而生。

▲客家傳統米食。 圖：北埔鄉魅力商圈發展促進會╱提供

【客家月光餅】

北埔的蕃薯餅、芋頭餅、擂茶餅聞名全台，最大的特色即是內餡獨特的傳統配 方，加上甜而不膩的酥皮，使人吃了口齒留香、讚不絕口，使之在糕餅業開創出另外一番新天地。

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(中時新聞網)