謝佳見（右）、孫沁岳搶當《三隻小豬》第一暖男。（三立提供）

謝佳見、孫沁岳在三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》中是分別圍繞在賴雅妍、魏蔓身邊的暖男，被網友封為「最佳閨蜜組」，兩人誇張的喜感演出以及肢體表情，一出場就讓觀眾笑到不行，增加不少看點，讓網友大讚「秉倫好暖、大海很討喜」、「他們兩個是整部劇最佳笑點」、「大海越看越有趣，尤其是翻白眼超好笑」，兩位最佳男閨蜜還笑說要一起爭奪劇中「第一暖男」的頭銜。

謝佳見飾演廚師暖男施秉倫，在賴雅妍身邊默默守護，還幫她「追夫」，被網友戲稱為「廚具人」，但近日劇情中他發現自己對賴雅妍飾演的朱曉彤感情有了變化，開始與王傳一搶著追愛；現實中，他表示如果對方是他所愛的，會願意無條件的當對方的工具人，交情夠深厚，他可以為閨蜜做任何事情，之前還曾去閨蜜家幫忙搬家、大掃除、煮三餐，也相信男女間有純友誼，自己就有認識超過20年且無話不談的異性閨蜜。謝佳見透露自己曾被心儀的對象發過好人卡，對方的回答竟是：「你的長相令人沒安全感。」

完全聽不懂台語的謝佳見，為了讓角色更貼近觀眾，時常會請教朋友如何把台詞轉換成台語，像是「你頭殼壞去」，此外也會和賴雅妍臨場發揮創意，想一些好玩搞笑的哏套在劇情裡，謝佳見笑說他的外表很容易讓人覺得他有偶包、顧形象，但其實出道以來他都沒有偶包，這次演出帶有喜感的角色，讓觀眾看到他不同的一面。

孫沁岳這次劇中更是喜劇魂大爆發，獲不少網友讚賞，他透露自出道以來一直嚮往演喜劇，從小到大的偶像就是周星馳和金凱瑞，兩位國際巨星的表演方式影響他甚多，自認私下不是一個很有喜感的人，「我非常慢熱，很多朋友都說我是個怪人，或許是這種怪，淬煉成為我獨特的喜感。」

這次孫沁岳演出腦洞大開，誇張的肢體表情卻又帶出溫暖體貼的一面，讓角色更加立體鮮明且賦予溫度，他認為暖男和中央空調的差別在於，暖男能讓人感受到是真心與溫暖，只對在乎的人好，而中央空調是一種沒有理由無差別的對每個人都好，甚至會做出讓別人誤會的行為。孫沁岳是細心的巨蟹座，覺得幫另一半天天親手做早餐、接送、買宵夜都是再基本不過的事，且自己沒有異性閨蜜，私下也不愛出門，是可以給足另一半安全感的人，他笑說：「反而是許多男生朋友喜歡找我聊心事，若真要說是否有閨蜜，我想我的閨蜜就是漫畫吧。」

(中時 )