新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心上月宣布升級到三級警戒，意指所有民眾出門務必全程配戴口罩，也因此傳出部分民眾不守規矩，引來他人指正，甚至發生衝突。藝人謝忻昨(1日)分享凌晨出門慢跑，路上看到有人沒戴口罩，另一人忍不住提醒，沒想到下秒劇情反轉像是韓劇發生，謝忻還稱讚該名有正義感的男子是台版馬東石。

謝忻昨在IG限時動態分享說，凌晨4點時自己「發瘋」跑到南京東路上慢跑，意外看到一件動人的事，一名體型壯碩的A男突然向不認識的B男說：「為什麼你沒有戴口罩？」，B男冷回：「因為我在抽菸，而且現在是凌晨4點」，A男嗆：「我管你幾點，你把口罩給我戴起來」，B男聽到後摸摸鼻子熄了菸，並將口罩戴好。

謝忻大讚正義感男是台版馬東石。（圖／翻攝自xiexin1127 IG）

見到這過程，謝忻大讚A男是「南京東路版的馬東石」，讚揚A男像因電影《屍速列車》走紅的韓國男星馬東石，有男人味又仗義執言，笑說：「『馬東石』有點帥怎麼辦？他真是不折不扣的糾察隊，也謝謝你們這麼自律」，為民眾的高素質感到驕傲。

謝忻最近為了防疫，自己離開基隆老家到台北住。（圖／中時資料照片）

近來民眾為了防疫，大多採取在家上班、上課的方式，不少藝人因為通告減少則分享起自己的防疫新生活，謝忻也常透露自己居家防疫行程，除了整理家中外，擁有音樂專長的她更常練琴、練長笛，也笑說每天生活正常，吃飽睡飽皮膚變好，她擔心家中群聚效應感染，便離開基隆老家和父母，自己到台北居住，等疫情緩解再跟家人相聚。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)