為了解睪固酮、雌二醇與似胰島素生長因子Ⅰ(IGF-1)等激素的濃度，與新冠肺炎患者的症狀嚴重程度是否有關聯性，美國華盛頓大學醫學院研究團隊召集了152名新冠肺炎患者，在不同時間點測量患者體內睪固酮素與發研細胞素的濃度。結果發現，相較於病情較輕微者，重症的男性患者血液中的睪固酮濃度往往較低。

這份研究成果已發表於2021年5月份的《美國醫學會期刊》網路開放版。論文中指出，在整個大流行期間，臨床證據顯示平均來說，感染新冠肺炎的男性往往較女性更容易轉為重症患者。科學家認為，這可能是因為男女之間荷爾蒙差異使然；部分論文更直指，男性較女性擁有濃度更高的睪固酮素，故更容易促成病情的惡化。

為釐清高濃度睪固酮素是否容易讓新冠肺炎的患者轉為重症，華盛頓大學研究團隊召集152名新冠肺炎患者，進行為期2個月的實驗。其中，男性90人、女性62人，平均年齡為63歲，143名患者(佔總數的94.1%)住院治療。研究團隊分別在第3天、第7天、第14天與第25天，測量參與者的睪固酮素、雌二醇(由人體產生的雌激素)與IGF-1(與胰島素類似的重要生長激素)的水平。

結果發現，針對女性參與者，這三種激素的濃度都不影響病情的嚴重性；至於男性，其血液中睪固酮水平與新冠肺炎病情的嚴重程度相關。一般而言，正常成年男性血液中的睪固酮水平為250 ng/dL，低於此則為低睪固酮濃度。

然而，研究團隊發現，在剛入院時，相較於病情較輕微的男性，睪固酮濃度平均為151 ng/dL，入院即重症的男性患者，睪固酮濃度僅有53 ng/dL。到了住院第3日，病情最嚴重的男性平均睪固酮濃度僅剩19 ng/dL。

睪固酮水平愈低，病情往往愈嚴重；研究團隊甚至發現，睪固酮濃度最低的患者，往往使用呼吸器的比例也最高，需要進入重症病房，甚至死亡。在研究期間，約37名患者(其中25人為男性)死亡。

研究團隊認為，這項實驗顛覆過往認為高睪固酮濃度往往加劇病情的看法，而將病情惡化的可能原因，指向睪固酮濃度過低。不過，這項研究仍不能證實低睪固酮濃度，就是病情惡化的兇手，很可能濃度降低是其他因果現象的結果，因而須進一步的實驗佐證。儘管如此，研究團隊仍進行一系列的臨床研究，藉由操作睪固酮濃度來治療罹患新冠肺炎的男性，或是透過觀察睪固酮濃度來判斷患者病情在未來幾天是否會惡化。

研究團隊還警告，睪固酮濃度還影響其他風險因素。如身體老化、肥胖與糖尿病，往往與低睪固酮濃度有關，而這些慢性疾病往往容易提升新冠肺炎惡化的風險，不可不慎。

那麼一般人該如何提升睪固酮濃度，以避免自己在罹患新冠肺炎時病情容易惡化呢？現有文獻指出，經常進行肌力訓練、補充充分蛋白質、多吃好油脂、完整的睡眠品質、減輕生活中壓力，以及減少酒精的攝取，這些都有助於提升睪固酮的濃度。

(中時新聞網)