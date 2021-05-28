看來塞爾提克前鋒塔圖這下子根本無視聯盟罰款了！前役遭到籃網前鋒杜蘭特戳到眼睛，只能提前退場治療的塔圖，28日受訪時不禁嗆聲，「我知道他不是故意想戳我眼睛，但事情就這樣了，明明裁判就站在那邊，裁判卻都沒吹犯規！」

塔圖甚至把話嗆得更明，「你知道的，就是要從裁判那邊得到頂級球星哨音，這是我一直想搞清楚的事情，有時感覺還好，有時就不同了，我真的不知道，為什麼那些頂級球星就能得到那些吹判？或許當你達到那個位置就可以明白了。」

也難怪塔圖如此生氣沒得到裁判「眷顧」哨音，畢竟塞爾提克目前除了處於0勝2敗的首輪劣勢，更少了提前左手腕動刀報銷的傑倫布朗助陣，假如明天G3續在自家主場輸球，塞爾提克就要落居籃網3比0聽牌劣勢，要抱怨只能趁早。

幸好塔圖看起來眼傷並無大礙，「我的眼睛目前感覺很好，應該可以在接下來的比賽上場。」畢竟假如他也沒法上陣，塞爾提克淘汰只是早晚的事，隨著他如今公開批評裁判尺度，就看裁判是否會在G3上演「主場哨」幫忙，或是更針對他吹判了。

(中時 )