食藥署已經莫德納帶回實驗室，進行下一步的檢驗。(圖／食藥署提供)

食藥署力拚在6月11日前封緘莫德納疫苗。(圖／食藥署提供)

今天(28日)15萬劑莫德納抵達台灣，隨即快馬加鞭送至桃園大園區裕利物流存放，食藥署晚間表示，已經完成冷鏈查核與樣品抽取，接下來將把疫苗帶回實驗室進行檢驗，力拼在14天內檢驗完畢，核發許可證明。

以下為食藥署新聞稿：

食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)已於5月28日晚間完成首次輸入Moderna公司COVID-19疫苗共150,000劑之冷鏈查核與樣品抽取，並連夜攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，力拼於14日內驗畢並核發封緘證明書。

首次輸入之Moderna COVID-19疫苗共二批、計150,000劑（批號3002544：14,400劑及批號3002615：135,600劑），於5月28日晚間自盧森堡空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並各抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，因食藥署日前已收到原廠提供試劑與標準品進行方法測試，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署力拼於6月11日前驗畢並核發封緘證明書，後續完成此二批共148,800劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。

(中時新聞網)