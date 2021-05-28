疫苗保護力一覽表。(圖／中時新聞網製表)

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首批15萬劑莫德納疫苗順利於28日下午抵達桃園國際機場，由大園警分局協助護送疫苗至桃園市大園區裕利物流存放，最快2週內檢驗完畢開打，將優先開放第一線醫事人員等第1類接種對象施打。

國人千呼萬喚的莫德納終於順利抵台，28日下午5時許抵達桃園國際機場，在大園警分局的護送之下送往大園區裕利物流存放，於下午6時30分順利送達，中央日前宣布，莫德納疫苗將會儘速檢驗完畢並開放第一線醫護人員施打。

抵台的莫德納15萬劑疫苗，外界質疑無法解決台灣目前的「疫苗慌」；民進黨發言人顏若芳在臉書指出，因為一次來太多很難一次消化完，去年一整年，流感疫苗才打600萬劑，需要按部就班依既定規劃推進，疫苗也會陸續到貨，按照時程讓大家打到。

面對外界質疑政府疫苗採購數量，行政院長蘇貞昌重申，台灣採購的各種疫苗都在如期交貨中，國產疫苗也研發順利。蘇貞昌說，台灣購買的各種疫苗都在如期交貨中，國產疫苗也研發順利。

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