台中一名人夫與妻子感情不睦分居，去年自國外返台，竟直奔女性友人小貞（化名）的租屋處「居檢」，正宮得知後氣炸，認定小貞是小三，利用丈夫居家檢疫名義同居，氣得對小貞提告侵害配偶權，台中高分院審理後判決正宮勝訴，小貞應賠償30萬元，全案確定。

據了解，正宮與丈夫婚後育有1女，2人也認識小貞與其前夫，2家人交情不錯，原本家庭幸福，直到丈夫2019年提出離婚，感情才變調。正宮控訴，丈夫提出離婚後2人就分居，卻在丈夫的通訊軟體發現與小貞的親密對話內容，還以老公、老婆相稱，還互相到對方的家裡過夜，2020年從美國出差返台，竟直奔小貞的家裡居家檢疫，認定小貞就是造成她與丈夫鬧離婚的小三。

小貞出庭時否認自己是小三，強調與人夫沒有親暱的身體接觸，頂多與朋友們聚會時，有時會待得比較晚，至於人夫出差回台到她的租屋處居檢，是因對方離婚訴訟期間分居，才向她商借租屋處居檢，並非正宮說的「同居」。

不過法官調閱影片勘驗，發現人夫深夜還在小貞的住處，2人也常一起做家事，因而認為，小貞未顧及對方已婚，卻閉門共處，顯然已逾越普通朋友關係，足認有相當親密程度的男女交往關係，因此判決小貞需賠償正宮30萬元精神撫慰金確定。

(中時新聞網)