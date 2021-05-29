針對紛紛擾擾的疫苗問題，朱學恒在臉書上PO出一張圖，質疑有中央廚房製圖工側翼網軍宣傳。(圖 翻攝自朱學恒臉書)

新冠疫情肆虐，指揮中心今（29日）公布本土個案新增320例，另有校正回歸166例，死亡人數21人再創新高。不過，宅神朱學恒發現，他發現網路上有側翼網軍在散播有利國產疫苗的假消息，他忍不住痛批這些側翼很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命。

朱學恒今在臉書上發文痛批，這些側翼真的很邪惡，他們不只要謀財，現在還不惜害命，這些坐視每天幾十名國民喪命也不願意買國際疫苗進口，現在連圖都做出來了。

朱學恒指出，自己本來不相信，會有人因為國產疫苗的利益，而置國民的性命於度外，但今天他一直收到奇怪的消息，說全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了，先簡單的闢謠，BNT、AZ、Moderna全都做完三期臨床才申請緊急授權，沒有跟聯亞、高端一樣二期臨床之後就緊急授權的，「胡扯！又想扭曲科學事實！」

朱學恒認為，哪會這麼巧合，全網同時開始傳一個有利於國產疫苗的假消息，並針對源頭進行調查，發現是某黨中央黨部某副主任在輿情小組傳的，且源頭一開各側翼紛紛響，「不好意思，你各位小心一點，這些資料我是拿得到的」，並貼出幾個網站連結打臉這些側翼網軍。

朱學恒還PO出一張圖並分析，顯然這張圖就是為了國產疫苗利益而特別由國家圖房產製出來的，不然誰有動機把所有國外疫苗都抹黑，只留國產疫苗符合科學真實？他還補充，2020年9月8全世界的九家藥廠CEO發表聯合聲明，懇求全世界的政府組織和公民「站在科學這一邊」，不要因為政治因素而試圖改變正常的疫苗科學研究流程，而這九家藥廠幾乎就是目前市面上通行的大部分醫藥、疫苗生產廠商，然後台灣的這些反智側翼竟然寧願抹黑他們只做二期就上市？

(中時新聞網)