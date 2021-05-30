谷關派出所警員蔡宇傑試圖將石頭搬移至路旁，因石頭太重搬不動，只好通知谷關工務段調派機具清除。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

梅雨鋒面帶來連日降雨，谷關工務段今日清晨巡檢中橫便道，發現多處落石，緊急宣布上午7點、中午12點不放行。另中橫台8線34.3K今上午8時許發生落石，當時幸好無人車經過，未造成意外，和平分局谷關派出所警員蔡宇傑趕至現場擺設交通錐實施交管，維護用路安全。

警員蔡宇傑到場發現，有1顆石頭從道路邊坡滑落路中間，一邊望向山上，監看有無繼續落石，並試圖將石頭搬移至路旁，因石頭太重搬不動，只好通知谷關工務段調派機具清除。

和平分局提醒，近日山區可能發生劇烈降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。

昨午後至今日清晨和平山區斷斷續續降雨，雨勢時大時小。谷關工務段一早派員巡檢中橫便道，發現有多處小規模落石，已清理5、6處，因降雨不斷，便道內持續有落石情形，為顧及道路巡查保全人員安全，已暫停清理落石，中午12點不放行。

谷關工務段表示，氣象預報降雨量可能達大雨以上等級，為避免無預警落石、坍方等狀況，及邊坡土石含水量飽和，如雨勢持續不斷，極有可能引發土石流，為維護用路人行車安全，後續不排除辦理管制不開放通行，請民眾關注路況發布資訊。

(中時 )