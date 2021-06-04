中央氣象局預估本周末將有一波鋒面通過，台中市府提醒，用路人於大雨期間盡量避免進入山區，行經山區道路請多加留意自身行車安全，如發現道路受阻、無法通行，可撥打台中市民一碼通1999專線通報。

建設局長陳大田表示，因應將汛期來臨，已於汛期前完成相關整備作業，包含16座車行地下道抽水機及柵欄等設備測試運轉作業、測溝清淤達11.64公里、行道樹修剪3035株，今年4月底辦理高鐵二路車行地下道淹水封閉演習。

針對氣象局預報鋒面滯留將帶來大雨，市府提前開設建設局災害緊急應變小組，即早啟動各項災害搶救。陳大田指出，5月30日至31日梅雨滯留鋒面抵台，雨勢雖為全國缺水旱象情況解渴，也造成零星災情，建設局不分平、假日24小時待命輪值，接獲通報派員勘查、搶災，2日共完成山區土石滑落搶通6件、道路積淹水搶通1件、路樹倒塌移除34件、坑洞修補6處，總共動員303人次、機具141部，以高效率積極做好災害搶修工作。

建設局強調，針對上周雨情導致零星路樹倒塌狀況，建設局均於第一時間排除；另因5月30日發生雨量驟降近100毫米以上強降雨，導致連接台中太平與南投國姓鄉的長龍路邊坡擋土牆崩落事件，市府接獲通報並派員勘查，亦緊急先以帆布鋪蓋減少坍崩速度，並做好交通管制措施，待天氣條件許可將進行整體修復作業。

(中時 )