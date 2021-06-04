中央氣象局3日晚間11時30分發布彩雲颱風海上、陸上颱風警報，中央災害應變中心隨即提升為二級開設，副指揮官、消防署長陳文龍今（4日）上午8時許主持第二次工作會報，暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及台東將造成威脅。

根據最新氣象資料顯示，彩雲颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，其暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及台東將造成威脅。

氣象局提醒，恆春半島、屏東及台東（包含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨，東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

陳文龍表示，應持續加強警戒措施、注意海上作業船隻及人員安全、加強沿海養殖漁業防護，以及防颱兼顧防疫邊境管制等事項。

目前颱風暴風圈尚未接觸本島，民眾警覺性較低，請內政部及國家通訊傳播委員會透過多元管道（如公益廣播、跑馬燈、無線或有線電視台等）發送颱風訊息，提醒民眾做好防颱準備。

此外，陳文龍呼籲，民眾應落實中央流行疫情指揮中心要求防疫三級警戒，應待在家中避免外出或前往海邊進行海上活動。

受颱風外圍環流影響山區為主要降雨區域，由於上周末受鋒面降雨將提高土坡災害風險，部分易致災公路段已發生零星落石現象，交通部針對易致災公路段落實雨量監控並適時啟動交通管制警戒作為。

陳文龍也提到，考量目前行政院農業委員會水保持局刻正因應桃園市復興區光華崩塌地開設應變小組，目前監測崩塌位移速率加快，中央及地方政府就桃園市復興區光華崩塌地提高警覺，保持密切監測並與地方政府持續落實各項應變措施並適時啟動各項避災減災措施。

(中時 )