雅維·茉芮第三張原住民語專輯《雅維的夢》找來好友黃一峯與時尚達人Judy Chou打理造型，日前她在臉書釋出一張宣傳照，依舊由黃一峯擔任造型總監，引起歌迷驚呼不斷，雅維·茉芮表示：「完全內安脫，超帥。」她也用泰雅族語創作防疫歌曲，她特別感謝Apang老師幫忙做了修正以及mama Buya老師協助高級語法潤飾，期望這首歌曲也能讓部落的長輩聽到，用他們熟悉的語言傳達防疫觀念。
她原規劃的「雅維撩歌室pqzyu qwas nqu Yaway」系列活動，因配合防疫均已暫停或改為線上播出。近期全民為防疫繃緊神經，雅維·茉芮每天與媽媽互傳訊息叮嚀做好防疫，母女倆更一同創作covid 19泰雅語防疫歌demo，以midi的形式加上2D動畫這影片強調防疫的重要，由於目前各大錄音室都還沒正常營業，歌曲的版本只是demo，雅維茉芮非常期待疫情趨緩後，再進錄音室製作完成這首歌曲。
(中時 )
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