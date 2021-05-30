案8177足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8178足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8179足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8179足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8180足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8181足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

因花蓮出現不明感染源，縣府除將個案足跡公開透明，明亦提供免費篩檢的服務給和疫調足跡有重疊者，上午9點至11點，及下午2點至4點，2時段各200名額，民眾可先撥打03-8232280及0975-500-511預約登記。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣今新增6例確診案例，其中案8176為案5310遠傳女客服的接觸對象，另外4例則為案7675到台北看診後造成的家族群聚，案8181則是萬華大舅到花蓮探親的家族群聚，迄今也累積11例；此外，目前縣內尚有99名居家隔離者。

衛生局長朱家祥表示，案8176和遠傳5310有密切相關性，Ct值為30，26日在吉安鄉衛生所針對遠傳女客服曾有接觸者做篩檢，結果呈弱陽性，不過還是比照陽性個案送到醫院檢驗，結果是陰性，由於已通報，27日再到醫院二採，今早上10點疾管署通知確診；她在25至29日期間，偶爾去過國富里附近的7-11及自強店199生活百貨採購生活用品。

案8178為80多歲女性，是案7675的母親，Ct值為15，有慢性疾病，平常和二女兒案8179、兒子案8177及媳婦案8180同住，平常多待在花蓮市民運里的家中，26、27日早上到中美路上的朋友家聊天，據個案描述，聊天模式為一個在室外，一個在室內聊天，雙方都有戴口罩，不過大女兒確診後，29日被通知到醫院採檢後確診。而案8177為案7675的弟弟，朱說，昨已先行將其足跡公布，不過累計到今天的確診案例。

案8179，為案7675的二妹，Ct值為29，平常和家人同住，職業是旅行社業務，13日和大姐前往台北的醫院後，21日出現咳嗽、食慾差、疲倦等輕微症狀，不過當時沒有很在意，所以沒有就醫，衛生局回溯發病前3天足跡，18、19日在自家外，晚上則到美崙田徑場運動，20日因業務關係，下午到中山路上的國安郵局收寄件後，又到建國路上的旅行社辦公，晚上則去田徑場運動，21日出現症狀後， 22、23日在家沒出門，24日下午則是出沒在國安郵局、建國路、富陽路與忠福路上的旅行社、林森路中山大樓8樓的辦公室，25日下午到富陽路上的旅行社辦活動，26日全天在家，27日不舒服到診所就醫，28日大姐確診被匡列後，29日到醫院檢驗確診。

案8180為40多歲的女性，為案7675的弟媳，Ct值為14，平常都在家協助家庭料理， 25日到27日期間，除了回吉安鄉東昌村的娘家外，偶爾會到7-11蓮權門市買涼水，28日雖沒發燒，卻因喉嚨癢咳嗽且流鼻水到慈濟醫院看診，隨後再到7-11蓮權門市買東西，當天晚上9點多被列為居家隔離後，29日去醫院採檢後確診。

案8181是感染源主要來自於案4260萬華大舅的群聚感染，目前已累積11例，朱家祥說，這名60多歲的女性本身無業，是案6754的瑜伽學生，平時和先生同住，兒子、媳婦與2個孫女住家裡隔壁，不過晚上都會一起用餐， 其足跡較為單純，23日早上從新興路口走到美崙山的螢火蟲館後，大部分都在自宅沒有出門，採購物品都是由兒子負責，26日覺得嘴唇輕微乾澀，不過沒有任何症狀，29日因回溯案6754接觸者後，匡列個案並做採檢後確診。而瑜伽課也因案6754被匡列後，完全停課，沒有人在與其接觸。

此外，因花蓮出現不明感染源，且今新增的個案中，其中一名從事旅遊業，縣府除將個案足跡公開透明，明亦提供免費篩檢的服務給和疫調足跡有重疊者，上午9點至11點，及下午2點至4點，2時段各200名額，民眾可先撥打03-8232280及0975-500-511預約登記。

(中時 )