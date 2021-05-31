中央氣象局清晨發布即時天氣訊息，台灣海峽南部有對流雲系逐漸移入，高雄及屏東地區請注意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。(氣象局)

久旱不雨，民眾期待已久的梅雨滯留鋒面，終於從昨日開始影響台灣，帶來第一波降雨，大家無不希望這兩天繼續降雨，挹注水庫。中央氣象局清晨發布即時天氣訊息，受滯留鋒面影響，目前台灣海峽南部有對流雲系逐漸移入，高雄及屏東地區請注意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。氣象局的衛星雲圖顯示，有一大坨粉紅色雲團正移入中。氣象專家賈新興說，它正是梅雨鋒面上的「豪雨製造機」、中尺度對流系統。

氣象局粉專表示，這一波鋒面預計在台灣上空滯留三天左右，這波滯留鋒面挾帶的充沛水氣，可望帶給全台3天明顯的雨勢，本週一、二，鋒面影響下將出現局部大雨或豪雨；西半部及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東有局部短暫陣雨。

今天（３１日）滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，西半部及東北部降雨機率高，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息；溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，中部以北及宜花高溫約２６至２８度，其他高溫２９至３１度，沒下雨時仍稍微悶熱。臺中以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區、澎湖及金門易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：３１日受滯留鋒面影響，全臺各地降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

(中時新聞網)