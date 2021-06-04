中央氣象局發布輕度颱風彩雲的海上陸上颱風警報，暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及臺東將構成威脅。氣象局指出，颱風暴風圈預計最快在今天傍晚會切過恆春半島。不過，由於颱風強度有減弱趨勢，不排除在接觸台灣前，就減弱成熱帶性低氣壓。颱風外圍環流影響，恆春半島、南部目前已經有雨，大台北地區今天午後雷陣雨也會比較明顯旺盛。

颱風未來走勢(氣象局)

目前颱風在鵝鑾鼻的西南方約360公里之海面上，以每小時22轉26公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒20公尺，約每小時 72 公里，相當於8級風，七級風暴風半徑80公里，暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及臺東(含綠島、蘭嶼)將構成威脅。

陸上警戒區域包括：恆春半島、屏東及臺東(含蘭嶼、綠島)應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警戒區域：東沙島海面、巴士海峽、臺灣海峽南部及臺灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天颱風環流及水氣逐漸靠近，中南部、東南部地區將有局部陣雨出現，尤其白天加上熱力加熱、大氣環境不穩定，易有顯著午後雷陣雨發生，各地山區及大臺北地區需留意短時強降雨。另受颱風外圍環流沉降影響，臺東及花蓮縱谷高溫炎熱，局部地區將有36度高溫發生的機率。

颱風外圍環流影響，今天臺灣海峽南部、東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大；恆春半島、東南部(含蘭嶼、綠島)及金門、馬祖沿海空曠地區將有較強陣風；西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，5日至7日梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，有激發「中小尺度」對流系統的條件，並伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣及大量降雨。

(中時新聞網)