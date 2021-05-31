Monty Williams told Chris Paul he was going to sit him in Game 4



CP3 told him "hell nah" 😂



(via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/jbCbjs4Rz0 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 30, 2021

在湖人與太陽首輪系列戰始終飽受肩傷所苦的太陽主控保羅，賽後自爆原本31日G4開打前夕，太陽總教練蒙提威廉斯希望他可以休兵不要上場，保羅只回他，「當然不要！」然後就先發上陣了，更成太陽作客力挫湖人，且把戰局扳平的頭號功臣。

「原本教練團只想讓我打個幾分鐘，但我準備好了，我的家人一整天都為了我祈禱，這只是一場比賽，儘管外界都認為我不該打，但我很想打這場比賽，」保羅說，「我只需要上場跟隊友一起奮戰，現在2比2了，我們還有很多工作要做。」

事實上，保羅的堅持上場，絕對是非常正確的決定，因為他先發打了32分鐘，貢獻18分、9助攻、3籃板及3抄截，更沒發生任何失誤，末節更在湖人有機會追上之際，貢獻穩定的中距離與1次抄截，也讓太陽成功留住這場客場勝利。

為了讓保羅恢復健康，蒙提威廉斯先前還故意讓保羅不用參加球隊訓練，如今差點變成沒讓保羅上場的罪人，讓蒙提威廉斯賽後不禁感概，「我可不想成為那個搞砸一切的蠢教練！」隨著太陽扳平戰局，湖人「一眉哥」安東尼戴維斯還傷退，太陽或有機會粉碎湖人的衛冕夢。

(中時 )