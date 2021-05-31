一般肺炎死亡被烏龍變確診新冠肺炎 議員批中央一再出紕漏太離譜

中央流行疫情指揮中心搞烏龍，把確診案4582死亡檔案勾稽錯誤還公布，北市議員王欣儀31日再踢爆，有民眾父親往生被誤植成新冠肺炎確診，當天就得火化，經再次確認，竟是中央系統出包，她痛批政府一再出紕漏，實在太離譜。

王欣儀今接獲北市文山區華興里長陳峙穎陳情，有里民的父親往生，因被誤植成新冠確診，當天就得火化，家屬膽戰心驚，里長也十分憂心，經再三確認，原來是中央系統資料出現錯誤「大搞烏龍」。

陳峙穎指出，昨天中午接到民眾焦急來電說「我爸爸剛過世，醫院說Covid-19篩檢為陰性，是一般肺炎過世，卻又接到健康服務中心通知爸爸是陽性，家屬要被匡列、疫調隔離，遺體要當日火化。」實在覺得太驚駭，趕緊求助王欣儀緊急聯繫確認，阻止遺體被火化。

王欣儀說，幸好先請北市殯葬處暫緩火化處理，待確認清楚再跟醫院、健康服務中心、衛生局釐清，得知往生者確定是「一般肺炎過世」並非法定傳染疾病，因此無需立即火化。

據王欣儀了解，因為中央的通報登錄系統在整合時發生問題，讓醫院根本還未登錄上傳的資料，在衛生局健康服務中心看到的資料卻呈現COVID-19確診。

王欣儀質疑，中央除了在處理疫苗上無法符合民眾期待，又在基本的電子通報系統出問題，這樣的中央流行疫情指揮中心，怎能讓人民安心，她痛批，政府一再出紕漏，實在太離譜，如果沒有釐清清楚，就要草草了事直接推去火化了，這讓家屬情何以堪，要求北市府應立即向中央反映，查明是否還有類似烏龍個案，未來要如何改進，避免同樣事情再發生。

北市府發言人陳智菡說明，死亡個案可能由醫院通報或其他單位通報，並上傳死亡證明書，但案4582並未通報死亡，也無死亡證明書，為何會被中央公佈為死亡個案，需中央釐清說明，以避免誤解。

(中時 )