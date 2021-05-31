國際廢鋼漲多回檔，仍屬高檔整理，豐興(2015)今日開出本周盤價，原料面的廢鋼連三跌，繼上周五、上周六各跌300元後，本周再跌300元，累計跌900元；本周鋼筋產品價格為平盤，雖中止先前連續九周漲價，但仍相對原料面有撐。

豐興表示，5月28日廢鋼收購價已先下跌300元，29日再跌300元，今日再降300元。本周鋼筋平盤。型鋼產品基價也為平盤。

回顧上周一，豐興開出的原料面的廢鋼為平盤，鋼筋續漲300元，鋼筋為連續第九周漲價，累計漲3900元。但受到國際廢鋼價格續跌，國內廢鋼商出貨量過多，豐興27日下午臨時通知廢鋼商將調降廢鋼，28日正式調降300元，29日再跌300元，加上本周跌300元，累計跌900元，本周廢鋼價格下跌至每公噸1萬1300元

不過，因目前市場需求仍不錯，本周鋼筋價格持平。鋼筋本周維持平盤為每公噸2萬2700元。型鋼產品亦維持平盤為每公噸2萬7000元。目前而言，原料成本仍相對居於高檔且市場需求續強。

國際原料漲勢暫中止，日本2H廢鋼報價續跌37美元至每公噸470美元，美國貨櫃廢鋼報價跌15美元為460美元，澳洲鐵礦砂由每公噸200.1美元續跌至189.55美元，但仍在歷史高檔。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

(時報資訊)