新北市長侯友宜疾呼中央盡速讓疫苗進來，但綠營卻群起猛批新北接種率只有31％是六都最低，新北市副市長劉和然今直言數據不實，今天1.8萬劑就會打完；新北市長侯友宜也說，醫護同仁是第一線生命守護者，需要正向力量，他們也很想打疫苗，但為了工作不得不抽空找時間施打，請給他們正向鼓勵。

綠營指新北疫苗施打上周日竟然停打，劉和然強調，新北沒有在周日停止施打疫苗，這次疫苗主要針對第一線專責醫護人員，儘管施打者或被施打者都是醫護同仁，雙北疫情嚴峻，醫護人員不是只有施打疫苗這個任務，還必須照顧病人、疫調、照顧病人，工作非常多。

劉和然說，疫苗施打授權各醫院由他們安排造冊施打，今天一定施打完畢，感謝有很多朋友關心與批評，這些不是正確消息訊息，拜託讓醫護同仁可以專心照顧確診者。

侯友宜說，新北在第一線打戰，醫護、警消、區公所還有各級站在第一線防疫同仁壓力絕對比其他縣市還大，穿著厚厚的兩層防護衣全身溼透，拜託大家給他們正向鼓勵的力量。

(中時 )