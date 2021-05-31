中央流行疫情指揮中心昨（30日）新增11例死亡，但晚間又再度發新聞稿更新死亡數下修為10例，將一名50多歲女性（案4582）移除。對此，醫療應變組副組長羅一鈞今（31日）進一步說明原因為案號中間數字錯置導致資料誤植，並向大眾致歉，表示已對個案資料進行更正。

指揮中心昨日新聞稿中，11名死亡個案中1例死亡日期顯示「調查中」，疫調人員當日再次致電確認時，竟是確診者本人親自接起電話，才緊急修改死亡人數。對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，更正原因主要是死亡檔案勾稽錯誤，確診者本人身體狀態良好。

針對發生確診者「死而復生」烏龍，羅一鈞今說明，發生案號誤植原因為，2確診個案中間兩個號碼對調。羅一鈞解釋，在過去確診個案較少時，大多是由醫院感控進行死亡回報；但現在為減輕第一線人員負擔，改透過一般程序，由醫院或司法單位開立死亡診斷書，再從衛福部、內政部統計檔作自動勾稽，再將勾稽到的檔案併入死亡個案中，才跟大眾說明。

羅一鈞解釋，事實上死亡勾稽的部分並沒有錯，但指揮中心在安置案號時，中間數字出現對調情形，這邊也向大家致歉。根據指揮中心資料，案4582已從死亡確診名單中移除，實際死亡個案為28日公布名單中的案4852。

(中時新聞網)