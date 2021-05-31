台中市警察局第四分局春社派出所員警值勤時，聽到急促汽車喇叭聲，立即衝往門口查看，見一名女子神色匆匆從計程車下車後，焦急向警方表示其兄長手臂大量噴血，須緊急救護請求警方協助，員警立即幫忙止血做初步救護，同時通報消防救護人員到場，並駕駛巡邏車鳴笛警示開道協助救護送醫，順利護送徐男至醫院救治，大幅縮短20分鐘的車程。

警方表示，五十一歲徐姓男子經營餐廳，因疫情期間暫時歇業，徐男藉此整理清潔餐廳內桌椅擺設，不慎遭餐桌玻璃劃傷右手臂。

徐男家屬狀見原本還想自行搭車送醫，但因傷口極深且大量出血無法止血，擔心可能傷及動脈，趨車衝向派出所求助。

警察局第四分局春社派出所警員李振邦正在擔服備勤務，與值班員警王明章等員警獲悉即刻上前察看，發現徐男手臂鮮血直流，表情痛苦於車上不斷哀嚎，遂趕緊通報消防局119到場救護。

家屬眼見徐男已漸漸進入昏迷狀態，驚慌失措且焦躁難安，同仁一邊安撫家屬情緒，一邊指導家屬以衣物覆蓋傷口並用力加壓止血，片刻間消防救護人員即到場救護，及時挽回寶貴生命。

徐男家屬對於警消現場即時救援處置及熱心幫忙，甚為感激，若不是警方大力協助，後果恐不堪設想，頻頻向警方鞠躬致謝。

春社派出所所長曾一峯表示，保護人民安全是警察的任務，當民眾有困難時，以同理心並盡其所能給予關懷和協助，此乃警察應當之作為，也讓民眾能感受到警察對民眾服務的用心。呼籲民眾，聽聞救護車或警方蜂鳴器之聲音時，請提高警覺，優先禮讓通行，如有急難隨時可撥打當地分駐（派出）所電話或直撥110，如有疾病傷痛可撥打119，警消均會立即提供協助。

(中時 )